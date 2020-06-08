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أخبار العالم

جو بايدن: ترامب أسوأ شخص يمكن أن يقودنا خلال هذه اللحظة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
وصف المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الإثنين، الرئيس دونالد ترامب بأنه الاسوأ. 

وكتب بايدن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "دونالد ترامب هو أسوأ شخص يمكن أن يقودنا خلال هذه اللحظة". 

وأصدرت إيران أولى تعليقاتها على ترشيح الحزب الديمقراطي بشكل رسمي لنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة "فارس" قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران لا تعول على مرحلة ما بعد دونالد ترامب، في إشارة إلى احتمالية فوز بايدن بالانتخابات المقبلة.

جاء ذلك على الرغم من أن جو بايدن كان نائب الرئيس السابق باراك أوباما الذي وقع الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في عام 2015، الذي انسحب منه ترامب في 2018، ووقع عقوبات اقتصادية هي الأشد وطأة في تاريخ العقوبات الأمريكية ضد طهران، وسط رفض من الحزب الديمقراطي، ولا سيما بايدن، لسياسات إدارة ترامب العنيفة مع ملف إيران.

وأضاف موسوي أن طهران لا تتصور بأن بقاء ترامب أو ذهابه سيؤدي إلى حدوث تطور إيجابي في العلاقات مع واشنطن.
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