أردوغان يكشف عن أطماعه.. تركيا تتحدى وتعلن التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

تمضي تركيا في مخططها للاستيلاء على ثروات الشعب الليبي، حيث تقدمت بطلب لحكومة الوفاق الموالية لها في للحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا ، وذلك بموجب اتفاقية غير مشروعة بين البلدين وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس جبهة الوفاق.





ويعد ذلك أول تنفيذ لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق، وذلك بهدف الاستيلاء على آبار البترول في البحر المتوسط، حيث يأتي الطلب التركي بعد يومين من زيارة فايز السراج لأنقرة ولقائه الرئيس رجب أردوغان.





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وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أنه تم تحديد 7 مناطق للحصول على تراخيص التنقيب عن النفط فيها، مشيرا أن عملية التثبيت والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر.





وأشار في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول" الحكومية إلى أنه سيتم البدء في أنشطة التنقيب، خلال هذه الفترة، بعد تحليل البيانات من قبل مؤسسة البترول التركية.





وأوضح أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" أنهت 6 عمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط حتى الآن، مضيفا أن العملية السابعة جارية في موقع "سلجوقلو-1".





إضافة إلى ذلك، كشف الوزير التركي عن وجود مفاوضات مستمرة للعمل مع الجزائر بدأت قبل وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وتواصل تركيا أنشطتها في التنقيب عن الغاز والنفط، خارج حدودها شرق البحر المتوسط، متجاهلة التحذيرات الدولية، واعتراض من قبل الاتحاد الأوروبي وقبرص واليونان ومصر وإسرائيل، حيث أكدوا جميعا أن الاتفاقية "غير شرعية".



