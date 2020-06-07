توعد برد قوي .. المسماري: تركيا استغلت جميع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، استغلا جميع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا التي طرحت في السابق لتمهيد الطريق لحوار سياسي يضمن حل الأزمة بشكل نهائي.





وقال المسماري في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية": "جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة".





وأضاف: "لست متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا، فأردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا".





وتابع: "في حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سنرد بشكل قوي".





وشدد اللواء المسماري على أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية.



