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أخبار العالم

توعد برد قوي .. المسماري: تركيا استغلت جميع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، استغلا جميع مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا التي طرحت في السابق لتمهيد الطريق لحوار سياسي يضمن حل الأزمة بشكل نهائي. 

وقال المسماري في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز عربية": "جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة".

وأضاف: "لست متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا، فأردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا".

وتابع: "في حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سنرد بشكل قوي". 

وشدد اللواء المسماري على أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراته بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية.

جاء ذلك بعد مبادرة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، ركزت  على ضرورة إنهاء القتال، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم، وانخراط جميع الأطراف في الاتجاه لتشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة بشروط يتفق عليها الجميع.
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