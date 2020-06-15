الإسكان: إزالة أي مباني تنفذ علي أراضي مضافة لمدن جديدة قائمة.. تفاصيل







وأضاف الوزير، أنه يجب إزالة أى مبان مخالفة يتم إنشاؤها بتلك المناطق، مشيرًا إلى ضرورة إزالة جميع المخالفات التى وقعت بعد صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.









وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في حالة إضافة أي مساحات جديدة لاملاكها تقوم بفتح باب اعتماد اي ملكيات خاصة بالافراد والشركات في نطاق المساحات الجديدة لفترة طويلة وتعلن عن هذا الاجراء رسميًا.





يذكر أن أحدث إضافات الأراضي لمدن جديدة قائمة بلغت نحو 8 آلاف فدان بمدينة الشيخ زايد، وكذا نحو 6 آلاف فدان لمدينة 15 مايو، بخلاف عدة مدن جديدة تم إنشاؤها وسط تجمعات عمرانية قائمة مثل سفنكس الجديدة علي 32 ألف فدان وعدة مدن بالصعيد.