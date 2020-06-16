الأمم المتحدة: احتجاز مصريين في ليبيا انتهاك للقانون الدولي ونطالب بتحقيق فوري

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.





ورحبت البعثة بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.





كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قال: إن تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان وميليشيا الإرهابية .





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وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.





وتابع المسماري:" تمكنت وحدات من تحديد مكان تصوير الفيديو تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا وهي مليشيا الحزم"، ولفت أحمد المسماري:"هؤلاء المصريين عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبرون ان كل مصري عدو لهم ".





فيما قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجية المعنوي في ليبيا : إن الجيش الليبي يستنكر واقعة الفيديو الذي ظهر فيه اعتداء على مصريين بليبيا.





وأضاف العميد خالد المحجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية, أن الذي فعل هذه الواقعة هم الارهاب الذي يحاربه الجيش الليبي ويتوعد بالقضاء عليه.





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وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي في ليبيا, أن الإرهاب فعلوا مع الليبيين أبشع من ذلك وقتلوا وذبحوا فيهم وأن هذه الميليشيات الإرهابية فعلت الكثير من التخريب والدمار في مدينة سرت عندما كانوا يسيطرون عليها.





وأوضح العميد خالد محجوب، أن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تريد الفوضى دائما حتي يمكنها السيطرة على المناطق بسهولة تامة حتى لا يتعرض لهم أحد.





وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تقاتل باسم حكومة الوفاق لان هذه الميلشيات دخلت المدن وتسميها حكومة الوفاق بأنها الجيش.



