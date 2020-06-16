رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تستنكر واقعة الاعتداء على مصريين في ليبيا..فيديو

قال العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجية المعنوي في ليبيا: إن الجيش الليبي يستنكر واقعة الفيديو الذي ظهر فيه اعتداء على مصريين بليبيا.

وأضاف العميد خالد المحجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "ON E" الفضائية, أن الذي فعل هذه الواقعة هم الارهاب الذي يحاربه الجيش الليبي ويتوعد بالقضاء عليه.

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي في ليبيا, أن الإرهاب فعلوا مع الليبيين أبشع من ذلك وقتلوا وذبحوا فيهم وأن هذه الميليشيات الإرهابية فعلت الكثير من التخريب والدمار في مدينة سرت عندما كانوا يسيطرون عليها.

وأوضح العميد خالد محجوب، أن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تريد الفوضى دائما حتي يمكنها السيطرة على المناطق بسهولة تامة حتى لا يتعرض لهم أحد.

وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية في ليبيا تقاتل باسم حكومة الوفاق لان هذه الميلشيات دخلت المدن وتسميها حكومة الوفاق بأنها الجيش.