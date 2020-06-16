المسماري: تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا.. ونعتذر لأشقائنا.. ونتحكم في إدارة المعركة ضد ميليشيا أردوغان

اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي:

تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا

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نعتذر إلى الشعب المصري على أفعال المليشيا الإرهابية

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان وميليشيا الإرهابية .





وأضاف أحمد المسماري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.





وتابع المسماري:" تمكنت وحدات من تحديد مكان تصوير الفيديو تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا وهي مليشيا الحزم".





ولفت أحمد المسماري:" هؤلاء المصريين عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبرون ان كل مصري عدو لهم ".