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المسماري: تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا.. ونعتذر لأشقائنا.. ونتحكم في إدارة المعركة ضد ميليشيا أردوغان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:02 ص
احمد المسماري
احمد المسماري
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هاني حسين
اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي:
تحديد مكان تصوير فيديو تعذيب المصريين في ليبيا
حمينا مدينة سرت من هجوم الميليشيا ونتحكم في إدارة المعركة مع أردوغان 
حوالي 2000 عسكري تركي في ليبيا وأردوغان يدعم الميليشيا بالأسلحة
نعتذر إلى الشعب المصري على أفعال المليشيا الإرهابية 

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن  تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان وميليشيا  الإرهابية .

وأضاف  أحمد المسماري  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الأشقاء المصريين عمالة وافدة لا علاقة لها بالشأن الليبي ودفعت ثمن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية.

وتابع المسماري:"  تمكنت وحدات من  تحديد مكان تصوير الفيديو  تعذيب المصريين وهي مليشيا إرهابية خطيرة جدا  وهي مليشيا الحزم".

ولفت أحمد المسماري:"  هؤلاء المصريين عمالة مصرية تعرضوا للتعذيب والاختطاف من قبل مليشيات إرهابية، يعتبرون ان كل مصري عدو لهم ".

وقال  اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن  تعذيب المصريين في ليبيا جريمة تضم إلى ملف جرائم أردوغان والمليشيا  الإرهابية ، مضيفا :"  نعتذر إلى الشعب المصري على أفعال المليشيا الإرهابية  التي تتلقى الأوامر من الديكتاتور أردوغان .

وتابع أحمد المسماري:"  حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية  وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".

وأكمل أحمد المسماري:"  أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية  والجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده"، مضيفا:"  الديكتاتور أردوغان أرسل  العديد من الآليات العسكرية لدعم المليشيات الإرهابية".

وتابع  اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن  مدينة سرت تعرضت إلى هجوم من المليشيات الإرهابية ونجحنا في التصدي لهم، مضيفا:" "تم جمع ضباط وقيادات عسكرية ذو خبرة كبيرة في غرفة عمليات واحدة لمواجهة المليشيات الإرهابية ".

وتابع أحمد المسماري: "نهتم بالمعركة الميدانية والعسكرية تجاه قوات أردوغان والمليشيا الإرهابية"، مضيفا:"هناك رصد ومتابعة انتهاكات اردوغان والمليشيا الإرهابية تجاه الشعب الليبي".

 ولفت المسماري : "حمينا مدينة سرت من هجوم المليشيات الإرهابية ونتقدم واهداف أردوغان واضحة أمام العالم  ونحن نتحكم في إدارة المعركة في ليبيا".

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