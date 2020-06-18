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وزير المالية: فيروس كورونا يؤثر على النمو ويقلل من فرص العمل

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:13 م
وزير المالية
وزير المالية
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية تعاني من مشكلات كثيرة بسبب فيروس كورونا، موضحا أن الجميع يلاحظ تأثير ذلك على السياحة، والتجارة وأنشطة كثيرة يتم الغاؤها.


وأضاف وزير المالية خلال حواره ببرنامج " مش بالكلام" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامية منال السعيد، أن فيروس كورونا يؤثر على النمو وبالتالى يؤثر على فرص العمل وعلى إيرادات الدولة.


ولفت وزير المالية إلى أن أزمة كورونا إذا استمرت لـ 4 أشهر و 6 أشهر سيكون هناك تأثير على موازنة 2021.  


وأوضح أن الأوضاع التى تحدث فى الصين لها تأثير على المصانع المصرية، ولذلك نتمنى أن تنتهى أزمة فيروس كورونا فى أسرع وقت.


وأشار وزير المالية إلى أنهم يركزون حاليًا على الانتهاء من الموازنة العامة للدولة، وهناك مجموعة قوانين تم تقديمها، وهناك تعديل فى قانون القيمة المضافة وقانون جديد للدخل.
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