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محافظات

تركيب بوابة للتعقيم الذاتى بالتأمين الصحي في بني سويف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، وحدات التأمين الصحى بنى سويف حيث تابع الانتهاء من تركيب بوابة التعقييم الذاتى بمدخل مبنى إدارة الفرع، ضمن الإجراءات الوقائية مهداة من مؤسسة نهضة بنى سويف،  في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأشار مدير عام الفرع على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية ،وتقدم بالشكر والتقدير لمؤسسة نهضة بنى سويف .

وشدد مدير عام الفرع على ضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم التلامس باليد، وتطهير اليدين بالماء والصابون أو بالكحول، و والحرص على ارتداء الكمامة لجميع العاملين والمترددين ،و تفقد إدارات الفرع لمتابعة سير العمل بانتظام وكذلك اللجنة الطبية العامة،بتواجد الدكتورة  هبه عبد العظيم مدير عام اللجنة الطبية العامة، والسيد ناصر البطل رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام وعدم وجود تكدس أو تزاحم وسؤال المرضى عن أى معوقات.

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يأتي ذلك  ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19"فيروس كورونا".

كما تفقد مدير عام  الفرع غرف الكشف والصيدليات والمعامل بعيادة السلام يرافقه د.هبه حسن مسئول العيادات والسيد /محمد سيد عطية رئيس الشئون المالية والإدارية للتأكد من سير العمل بانتظام، وعدم وجود أي أعطال بالاجهزة وتوافر جميع المستلزمات، وإتباع سياسات مكافحة العدوى .

والتأكيد على توفير التهوية الجيدة بالعيادة وعدم وجود تكدس، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى ،وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين وكذلك أفراد الأمن وعمال شركة النظافة .

وتفقد مركز الأورام بتواجد الدكتورة ليديا فرج الله أخصائي الأورام وتفقد صيدلية الاورام وعدم وجود أى أعطال بالأجهزة وكذلك التأكد من إنتهاء أعمال الصيانة لدورات المياه وتلاحظ مستوى النظافة جيد، وتوفير تهوية بصالات الانتظار، والانتهاء من تركيب عدد( ٢) شاشة عرض، وكذلك عدد (٢) تكييف بغرفتي العلاج الكيماوى حرصا على راحة المرضى وسؤال المرضى عن أى معوقات أشادوا بمستوى الخدمة وحسن المعاملة من العاملين بمركز الأورام وخصوصا التمريض .

رافق مدير عام الفرع في الزيارة د.رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية، وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، والدكتورة حنان خلف مدير المكتب الفنى ،و عبد العزيز الديري مدير إدارة العلاقات العامة، والمهندس عبد الرحمن عبد الله مهندس مدنى.


تركيب بوابة للتعقيم الذاتى بالتأمين الصحي في بني سويف
تركيب بوابة للتعقيم الذاتى بالتأمين الصحي في بني سويف
تركيب بوابة للتعقيم الذاتى بالتأمين الصحي في بني سويف
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