AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 2570 قطعة ملابس عسكرية

السبت 20/يونيو/2020 - 11:01 م
ملابس عسكرية
ملابس عسكرية
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية .

بناء على إخبارية سرية مقدمة من إدارة ساحة الصفا والمروة برئاسة محمد مصطفى وإدارة الاستخبارات برئاسة عصام صالح ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم COSU6262086210 حاوية رقم TEMU827317 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 995  لسنة 2020 بمجمع المنطقة الحرة باسم شركة ا. للإستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11 طن و 720 كيلو جراماً.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة الساحة و محمد أسامة وطارق الحناوي ومصطفى عبدالفتاح ووليد الزند وطارق حسن لكشف ومعاينة الحاوية.. وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 44 طردا بداخلهم 2570 سويتر مموه محظور استيراده ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

قرّر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ويسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة وعبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 2570 قطعة ملابس عسكرية
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب 2570 قطعة ملابس عسكرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل شحنة لبن سوري.. جمارك بورسعيد تحبط تهريب 4 أطنان حشيش

مخدرات باللبن.. إحباط تهريب 4 أطنان حشيش داخل حاوية فى ميناء بورسعيد

جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب 520 كيلو أقمشة مموهة محظورة

ترشيحاتنا

مي سليم تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور لها على الشاطئ

مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

أحمد حسن: استئناف الدوري مستحيل.. والزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن.. فيديو

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

لمواجهة كورونا.. رسالة شديدة اللهجة من وزير الصحة السعودي للمواطنين والمقيمين

علاج المغص وغازات البطن عند الأطفال الرضع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور