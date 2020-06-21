البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة: ربنا معاكم ونكمل طريقنا للمستقبل

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برسالة إلى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد مع انطلاق أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية في ظل إجراءات احترازية اتخذتها الدولة للحفاظ على الطلاب والمُعلمين وكافة عناصر المنظومة التعليمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في رسالة نشرها القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مستشهدا بالأية المذكورة في سفر نحميا بالكتاب المقدس "إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" ، وتابع قائلا، و"نكمل طريقنا للمستقبل .. ربنا معاكم".
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد وجه أمس رسالة تشجيع إلى طلبة الثانوية العامة ، وسط مخاوف عديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقال البابا تواضروس في رسالة بثها المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجها حديثه لطلاب الثانوية العامة، "اعلم انكم تعبتم كثيرا وتحملتم كثيرا، لكن ثقوا انكم ستجنون ثمار تعبكم نجاح وتفوق".
وشدد البابا تواضروس الثاني على أن ما بذله طلاب الثانوية العامة من مجهود طوال العام لن يضيع هباء، حيث انهم تعبوا وتحملوا الكثير في مراجعة دروسهم وهو ما لا يضيعه الله أبدا.