AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة: ربنا معاكم ونكمل طريقنا للمستقبل

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:22 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برسالة إلى طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الأحد مع انطلاق أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية في ظل إجراءات احترازية اتخذتها الدولة للحفاظ على الطلاب والمُعلمين وكافة عناصر المنظومة التعليمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في رسالة نشرها القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مستشهدا بالأية المذكورة في سفر نحميا بالكتاب المقدس "إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى" ، وتابع قائلا، و"نكمل طريقنا للمستقبل .. ربنا معاكم".

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد وجه أمس رسالة تشجيع إلى طلبة الثانوية العامة ، وسط مخاوف عديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أقرأ أيضا ..


وقال البابا تواضروس في رسالة بثها المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجها حديثه لطلاب الثانوية العامة، "اعلم انكم تعبتم كثيرا وتحملتم كثيرا، لكن ثقوا انكم ستجنون ثمار تعبكم نجاح وتفوق".

وشدد البابا تواضروس الثاني على أن ما بذله طلاب الثانوية العامة من مجهود طوال العام لن يضيع هباء، حيث انهم تعبوا وتحملوا الكثير في مراجعة دروسهم وهو ما لا يضيعه الله أبدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس في رسالة لطلاب الثانوية العامة: ستجنون ثمار تعبكم نجاحا وتفوقا

قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. رئيس الإنجيلية: نصلي من أجل جميع أبنائنا الطلاب

الأنبا باخوم للطلاب: تشجعوا ولا تخافوا وثقوا أن الرب سيرشدكم

ليلة الامتحان .. تعرف على رسالة قداسة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

هل تصل ثواب قراءة سورة الفاتحة لأكثر من متوفى ؟ الإفتاء توضح

زيادة 80% من أول يوليو.. مليون شخص يستفيدون من علاوات المعاشات الخمسة

تؤدى إلى التسمم .. أستاذ مناعة يحذر من تناول أدوية الفيتامينات.. تفاصيل

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد.. فيديو

لأول مرة .. طلاب الثانوية العامة يدخلون اللجان بكمامة وواقي وجه خوفا من كورونا.. صور

شاهد.. رئيس الوزراء ووزيرا التعليم والصحة يتفقدون لجان الثانوية العامة

AdvertisementS

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد.. فيديو

التعليم توضح كيفية التعامل في حالة إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكورونا

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

تحرمك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة .. علي جمعة: لا تنطق بهذه الكلمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متراجعش مع أصحابك .. 5 طرق لتقليل توتر الامتحانات

امتحانات الثانوية العامة .. 5 أطعمة تفقدك التركيز تجنبها تمامًا

شاهد .. رولز رويس فانتوم بنسخة ليموزين مضادة للرصاص.. صور