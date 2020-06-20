من أجل أن تسندهم معونة الله.. البابا تواضروس يطالب بالصلاة من أجل الأساقفة والكهنة

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم السبت ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين قبل الماضى.





وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل، في الأية الثانية "أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه"، لافتا إلى أن هذا الاصحاح يرصد بداية انطلاق الكرازة في كل أورشليم واليهودية، وبعدها إلى قبرص وأسيا الصغرى.





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وأضاف البابا تواضروس الثاني، إن اختيار برنابا وشاول سبقه صوم واختيار وصلاة ثم وضعوا عليهم الأيادي وتم اطلاقهم للخدمة وهو ما يتم إلى الآن في اختيار الأباء الأساقفة والأباء الكهنة، حيث يكون دائما اختياهم من خلال الصوم والصلاة والخدمة ثم وضع الأيدي.