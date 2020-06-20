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أخبار البلد

من أجل أن تسندهم معونة الله.. البابا تواضروس يطالب بالصلاة من أجل الأساقفة والكهنة

السبت 20/يونيو/2020 - 02:26 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم السبت ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين قبل الماضى.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح الثالث عشر من سفر أعمال الرسل، في الأية الثانية "أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه"، لافتا إلى أن هذا الاصحاح يرصد بداية انطلاق الكرازة في كل أورشليم واليهودية، وبعدها إلى قبرص وأسيا الصغرى.

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وقال إن اختيار برنابا وشاول سبقه صوم واختيار وصلاة ثم وضعوا عليهم الأيادي وتم اطلاقهم للخدمة وهو ما يتم إلى الآن في اختيار الأباء الأساقفة و الأباء الكهنة، حيث يكون دائما اختياهم من خلال الصوم والصلاة والخدمة ثم وضع الأيدي.

وأضاف البابا تواضروس الثاني،  إن اختيار برنابا وشاول سبقه صوم واختيار وصلاة ثم وضعوا عليهم الأيادي وتم اطلاقهم للخدمة وهو ما يتم إلى الآن في اختيار الأباء الأساقفة والأباء الكهنة، حيث يكون دائما اختياهم من خلال الصوم والصلاة والخدمة ثم وضع الأيدي.
وتابع قائلا، إن كلمة افرزوا لي برنابا وشاول تعنى الاختيار، فربما يكون كثير مدعوين ولكن يقع الاختيار على عدد قليل بحسب العمل واحتياج وصالح الخدمة، ولكن الصلاة والصوم والخدمة من أهم الأمور الخاصة بالاختيار، مطالبا بالصلاة من اجل الاباء الكهنة والأساقفة من أجل أن يستخدمهم الله وأن تكون حياتهم من أجل محبة الله وأن يعينيهم في أتعابهم وكل ما يبذوله من تضحية وخدمات كثيرة، من أجل أن تسندهم النعمة في الخدمة.

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