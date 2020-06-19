فرصة للتوبة وبداية حياة جديدة.. البابا تواضروس: نصلي من أجل الذين في السجون

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم الجمعة ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين قبل الماضى.
وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح الثانى عشر من سفر أعمال الرسل، الآية الثامنة (وقال له الملاك تمنطق، والبس نعليك ففعل هكذا فقال له:"البس رداءك وأتبعنى" فخرج وتبعه)، وهنا شكل من أشكال الطاعة للوصية والطاعة لكلمة الله.
أقرأ أيضا ..
وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن الإنسان عندما يضع أمامه وصية الله ولا يعطى الفرصة لنفسه أن يؤجل، وهنا شكل من أشكال حياة التسليم، وبطرس الرسول هنا مجرد أن أرسل له الملاك رسالة استمع ونفذ الوصية وخرج من السجن.
وتابع قائلا، إنه يجب على الانسان أن يستمع إلى الوصية وأن يطبقها وأن يعيشها أيضا بفرح، مطالبا بأن نصلى من أجل الذين في السجون يقضون فترة من العقوبة وتكون هذه الأوقات بالنسبة لهم صعبة.
وأشار البابا تواضروس إلى أنه في كل مكان في العالم توجد سجون يوضع فيها مجموعة من الناس وضعوا فيها كعقاب لهم، وسحبت منهم حرايتهم وهى حياة ضيقة وأيام صعبة، ولذلك توجد خدمة "السجنون في الكنيسة ونصلى من أجل أن يعتدل أفكارهم وأن تكون هذه الفترة فرصة للتوبة وبداية حياة جديدة.