الحالة الثالثة خلال 24 ساعة.. وفاة كاهن دير القديسين بالأقصر متأثرا بفيروس كورونا

أعلن دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بالطود في الأقصر، عن وفاة القس بيشاى نعمان راعى كنيسة الدير حيث سبق وأُعلن منذ أيام إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أكثر من 23 عاما في الخدمة الكهنوتية.





ولد الأب القس الراحل بيشاى نعمان في قرية الزينية بحرى الأقصر في الرابع والعشرين من ديسمبر 1967 باسم سموئيل وعمل بقطاع السياحة حتى تمت سيامته قسا على دير القديسين الانبا بيشاي والانبا بسنتاؤوس بالطود شرق الاقصر، في السابع من أبريل ١٩٩8.





وفاضت روحه الطاهرة بعد صراع قصير مع المرض نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم الخميس، وستقام الصلاة على روحه الطاهرة بدير القديسين ظهر اليوم، على أن يدفن الجثمان في دير القديسين بالطود.





كانت مطرانية شبرا الخيمة أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة الأب الموقر القس إسحق حافظ كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول ببهتيم بمنطقة شبرا الخيمة عن عمر ناهز 67 عاما.





كذلك ذكرت الصفحة الرسمية لإيبارشية طما أنه رقد في الرب بشيخوخة صالحة شيخ كهنة إيبارشية طما الأب القمص بطرس حنا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية كوم إشقاو عن عمر ناهز الـ ٨٢ سنة بعد خدمةٍ كهنوتية تجاوزت مدتها الـ ٦١ سنة.