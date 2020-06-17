للوقاية من كورونا.. إجراءات تعقيم السجون والمنشآت الشرطية..فيديو

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بجميع السجون وفق البرنامج الزمنى المعد، وشملت أعمال التطهير والتعقيم كل مرافق السجون (أماكن الزيارات - تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"- المطابخ - المكتبات - فصول محو الأمية)، كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.





كما شمل التعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظًا على صحة المترددين عليها من النزلاء إلى جانب أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).









واستمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بكل قطاعات الوزارة، تم تزويد السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالسجون مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الوقائية .

تأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، وإستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كل المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.





كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم أوجه الرعاية لنزلاء السجون والعاملين بها من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا وتأهيليًا إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل السجون اتساقًا مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.. ومن هذا المنطلق وحرصًا على سلامة نزلاء السجون والعاملين بها على مستوى الجمهورية.