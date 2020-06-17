AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

للوقاية من كورونا.. إجراءات تعقيم السجون والمنشآت الشرطية..فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:59 م
تعقيم المنشأت الشرطية
تعقيم المنشأت الشرطية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بجميع السجون وفق البرنامج الزمنى المعد، وشملت أعمال التطهير والتعقيم كل مرافق السجون (أماكن الزيارات - تعليقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"- المطابخ - المكتبات  - فصول محو الأمية)، كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.

كما شمل التعقيم المستشفيات والعيادات الطبية حفاظًا على صحة المترددين عليها من النزلاء إلى جانب أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).


واستمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بكل قطاعات الوزارة، تم تزويد السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة وتوزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالسجون مع الالتزام بكل التدابير والإجراءات الوقائية .
     
تأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، وإستمرارًا لأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كل المستويات ولإعادة تأهيلهم، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم أوجه الرعاية لنزلاء السجون والعاملين بها من خلال منظومة متكاملة لرعايتهم صحيًا ومعيشيًا وتعليميًا وتأهيليًا إلى جانب تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل السجون اتساقًا مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.. ومن هذا المنطلق وحرصًا على سلامة نزلاء السجون والعاملين بها على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور

بوابات تعقيم وتبادل رسائل .. إجراءات جديدة لحماية السجناء من فيروس كورونا

الداخلية: توزيع الكمامات والمطهرات على العاملين والمترددين على أقسام ومراكز الشرطة

كيف تعاملت وزارة الداخلية مع أزمة كورونا.. إجراءات وقائية وخدمات للمواطنين

لأول مرة.. الداخلية تستخدم طائرات الدرون لتعقيم السجون وأقسام الشرطة

الداخلية تعقم السجون والمنشآت والأقسام بـ طائرات الدرون.. فيديو

ترشيحاتنا

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

متاكلوش في نفس الطبق.. هاني الناظر يحذر من 4 عادات خطيرة لتجنب كورونا

وفاة كمال عتمان مدرب الإنتاج الحربي السابق

بأمر الرئيس.. منح علاوة خاصة للموظفين و150 جنيها حافزا إضافيا

الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

وزير التعليم : استمرار تفعيل منصة أدمودو في الأعوام القادمة بإمكانيات أكبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

أنيقة وجذابة .. الأحذية الشفافة تتصدر موضة صيف 2020 .. صور