البابا تواضروس: نصلى من أجل كل إنسان وهؤلاء الذين ليس لهم أحد يذكرهم

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سامح سلام ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم الخميس ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين قبل الماضى.

وتأمل



وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إنه من هذا التوقيت صار كل من يؤمن بالمسيح يطلق عليه "مسيحي" اى أن السيد المسيح ملكا له او داخل قلبه، ومن أنطاكية انتشرت الكرازة وامتدت إلى أماكن كثيرة، كما هو موضح في سفر أعمال الرسل.

وطالب قداسة البابا تواضروس الثاني بالصلاة من أجل المسيحيين في كل العالم، وأن هناك العديد من المسيحيين يتعرضون في عدد من بلدان العالم لمتاعب كثيرة ليكون في قلبهم محبة وصبر واحتمال وأن يحفظهم الله وأن نصلى بقلوبنا من اجل كل إنسان ومن أجل هؤلاء الذين ليس لهم أحد يذكرهم.

كانت مطرانية شبرا الخيمة قد أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة الأب الموقر القس إسحق حافظ كاهن كنيسة القديس مار بولس الرسول ببهتيم بمنطقة شبرا الخيمة عن عمر ناهز 67 عاما.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح الحادي عشر من سفر أعمال الرسل، الأية 26 "ودعي التلاتميذ مسيحيين في أنطاكية أولا" وهى المرة الأولى التى تطلق كلمة مسيحيين في مدينة أنطاكية ومن هذا التوقيت أصبح يطلق على كل من يتبع طريق السيد المسيح "مسيحى".

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