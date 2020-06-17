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أخبار البلد

البابا تواضروس: الصلاة النابعة من قلب مُحب تصل إلى الله

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:18 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين قبل الماضى.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الإصحاح العاشر من سفر أعمال الرسل،  الأية 31 "سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله"، لافتا إلى أن هذه الآية تحدثنا عن استجابة الصلاة التى قدمها كرنيليوس رغم أنه كان بعيدا عن الإيمان.

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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن الصلاة الأمينة والتى تصدر من قلب محب وقلب مؤمن وصلت إلى الله، وليست الصلاة فقط ولكن الأفعال المصاحبة للصلاة وهى أعمال الرحمة المتعددة التى يصنعها الانسان، موضحا أن أعمال الرحمة والصدقة والمحبة مهما كانت بسيطة ولكن تقدم حبا في الله في صورة الآخرين تصل إلى الله ويسمعها ويقبلها.

وتابع قائلا: " كن على ثقة ويقين أن الله يذكر صلواتك وأعمالك الطيبة مهما كانت بسيطة، وأن كل هذه الأمور تفرح قلب الله، مطالبا بالصلاة من أجل البعيدين عن السيد المسيح،  لكى يشعروا بعمل الرب القوى في حياة كل منهم، وأننا في هذا الصوم المكرس للخدمة نصلى من أجل جميع البعيدين".

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني أعلنت في 30 مايو الماضى استمرار تعليق الصلوات بكافة الكنائس وكذلك جميع الأنشطة حتى السبت 27 يونيو الجاري على تنعقد اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لدراسة الموقف، وذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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