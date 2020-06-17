البابا تواضروس: الصلاة النابعة من قلب مُحب تصل إلى الله

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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن

الأمينة والتى تصدر من قلب محب وقلب مؤمن وصلت إلى الله، وليست الصلاة فقط ولكن الأفعال المصاحبة للصلاة وهى أعمال الرحمة المتعددة التى يصنعها الانسان، موضحا أن أعمال الرحمة والصدقة والمحبة مهما كانت بسيطة ولكن تقدم حبا في الله في صورة الآخرين تصل إلى الله ويسمعها ويقبلها.