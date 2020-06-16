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أخبار البلد

البابا تواضروس: نصلي من أجل إرسال خدام مؤثرين للكنيسة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:10 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة روحية اليوم ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى تبث على مدار أيام صوم الرسل والذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الاثنين الماضى.

وتأمل البابا تواضروس الثاني في الاصحاح التاسع من سفر أعمال الرسل، الآية رقم 6  والتى قالها شاول عندما ظهر له السيد المسيح في الطريق إلى دمشق فقال وهو مرتعب ومتحير "يارب ماذا تريد أن أفعل" فهى عبارة "صلاة وطاعة وتسليم وطلب".

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وقال البابا تواضروس إنه من الجيد أن يرفع الإنسان قلبه إلى الله في كل صلاة ويقول له "ماذا تريد منى يارب أن أفعل"، خاصة لو أنه سيختار من بدائل أو في أى موقف اختيار، وهى تساوى ما نقوله في الصلاة الربانية "لتكن مشيئتك".

وتابع قائلا، إنه من الجيد أيضا أن يسأل الإنسان الله في كل أمور حياته وأسرته وخدمته وعمله ومجتمعه ومستقبله "ماذا تريد منى يارب أن أفعل؟"، لافتا إلى أن الكنيسة تصلى من أجل أن يرسل الله فعله إلى حصاده، كقول السيد المسيح "فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده".

وأوضح أن الكنيسة في كل زمان وفي كل الأوقات تكون محتاجة إلى خدام على المستويات، ويكونوا خدام مؤثرين، وتدريب اليوم أن يصلى كل فرد في الكنيسة المتواجد فيها والعمل المسئول عنه لكى يرسل خدام حاملين لاسمك ويكونوا حسب قلب الله في كل مكان.

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