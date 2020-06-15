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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتصدر غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادرة عن الكنيسة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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سامح سلام
صدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم العدد الجديد من مجلة الكرازة في نسخة إلكترونية  بدون النسخة الورقية نظرًا لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتمديد حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.
 
ويحمل غلاف العدد الجديد صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني له وذلك في إفتتاح كاتدرائية السيدة العذراء وأبي سيفين بمشروع بشاير الخير "٣" بالإسكندرية صباح يوم الخميس ٢١ مايو الماضى.

ويأتي مشروع بشاير الخير "٣" الذي أقيم في منطقة مأوي الصيادين بالإسكندرية ويشتمل على ما يزيد عن عشرة آلاف وحدة سكنية، إلي جانب منطقة خدمات ضخمة تم تشيدها علي مساحة ١٠٥ أفدنة تضم مسجدًا وكنيسة وملاعب رياضية ومجمع مدارس وعددًا من المشروعات الخدمية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية لتوفير حياة كريمة لساكنيها.

وجاءت افتتاحية العدد لقداسة البابا تواضروس الثانى تحت عنوان " معنى الحياة " حيث أشار   إلى أن الحياة هي منظومة ثلاثية الشكل تتكون من الإنسان والزمان والحب، موضحًا أن الله يخلق الإنسان حبًا، ويدخل الإنسان دائرة الزمن من بوابة حب الله والتي فيها طريق واحد مستقيم ذو ثلاث مسارات متوازية تؤدي إلى الحياة الأبدية.

وتابع إن أولى هذه المسارات هو الإيمان بالله واليقين بوجوده والثقة في عمله ويده الممدودة نحو الإنسان، ومسار العمل والاجتهاد والتعب من أجل الآخر كيفما يكون موقعه، ومسار الرضا والشكر والقبول والقناعة.
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