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أخبار العالم

تطور خطير وفقًا لأبحاث يابانية.. فيروس كورونا يعيش فى مياه الصرف الصحي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:08 ص
تطور خطير.. كورونا
تطور خطير.. كورونا فى مياه الصرف الصحي وباحثون يابانيون
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام اليابانية اليوم الأربعاء تطور خطير اكتشفه باحثون يابانيون حول تواجد فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل مياه الصرف الصحي.
 
وأكدت دراسة أجراها باحثون يابانيون وجود فيروس كورونا في محطات مياه الصرف الصحي، وهو دلالة على حالات تفش كوفيد19 في المستقبل.

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وأفاد الباحثون أنه تم اختبار المياه من أربع محطات معالجة في مقاطعتي "إيشيكاوا" و"توياما" غرب اليابان، وجاءت سبع عينات من أصل 27 عينة إيجابية لفيروس سارس- كوف2 ، وفقا لنسخة قبل الطبع للدراسة التي أجرتها جامعة مقاطعة توياما وجامعة كانازاوا وجامعة كيوتو.

وتماثل النتائج دراسات مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا.

ويقول خبراء في مجال الصحة العامة، إن مثل هذه العينات يمكن استخدامها لتقدير عدد المصابين في منطقة ما دون فحص كل فرد.

وتعمل اليابان على تعديل إستراتيجيتها في الوقت الذي تتأهب فيه لموجة ثانية محتملة من الإصابات بالفيروس.
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