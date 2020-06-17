19637 إصابة و303 وفاة.. إسرائيل تمدد الطوارئ بسبب كورونا

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء أخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 فى إسرائيل وتمديد الطوارئ 45 يوم.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، وحالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.





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وقالت الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا فى إسرائيل، ارتفع إلى 19637 إصابة، بينهم 37 شخصا فى حالة الخطر، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 303 حالان.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد فترة الطوارئ بالبلاد، لمدة 45 يوما، خوفا من جولة ثانية لتفشي الفيروس.