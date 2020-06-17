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أخبار العالم

نتنياهو يبدأ ضم الضفة وغور الأردن على مرحلتين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:25 ص
نتنياهو يبدأ ضم الضفة
نتنياهو يبدأ ضم الضفة وغور الأردن بهذه الطريقة
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأربعاء ملامحة خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية لبدء ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وقالت الصحيفة أن نتنياهو سيبدأ تنفيذ مخطط الضم على مرحلتين، لفرض سيادة الاحتلال على أجزاء من الضفة الغربية والأغوار والمستوطنات بشكل تدريجي، على أن تركز المرحلة الأولى على ضم المستوطنات.

وأفادت "يسرائيل هيوم" أن السيادة الإسرائيلية ستمتد في الضفة الغربية إلى سلسلة من المستوطنات في عمق المناطق خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة، وتقدر مساحة المناطق التي سيتم ضمها بالمرحلة الأولى بموجب الخطة حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أنه عقب تنفيذ المرحلة الأولى من الضم ستتوجه إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها للجلوس حول طاولة المفاوضات وفي حال واصلت الرفض، فإن إسرائيل ستشرع بالمرحلة الثانية من الضم، بحيث تضم 20% من مساحة الضفة.

وترجح الصحيفة أن نتنياهو توصل إلى قناعة لضرورة تنفيذ الضم بشكل متدرج وعلى مراحل، وذلك لعدة اعتبارات، أهم أن ذلك سيظهر للمجتمع الدولي والإقليم أن إسرائيل تستمع للانتقادات وتنفذ خطواتها بحذر، كما أن الضم على مرحلتين يتناسب مع طرح ونهج البيت الأبيض الذي يرى برؤية ترامب كخطة سلام وليس خطة للضم.

ويتطلع نتنياهو إلى البدء بضم مستوطنات في عمق الضفة الغربية، وتجنب ضم الأغوار في المرحلة الأولى من أجل أن يخفف من حدة رد الجانب الأردني التي تقلق الإدارة الأمريكية.
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