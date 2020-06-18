بسبب تفشي كورونا.. رئيس قبرص يؤجل زيارته إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة القبرصية، اليوم الخميس، تأجيل الزيارة المرتقبة لرئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس إلى إسرائيل يوم 23 يونيو الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل.





وقالت الحكومة القبرصية في بيان إنه رئيس البلاد اتفق مع رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تأجيل الزيارة المرتقبة.





وأضافت الحكومة القبرصية أن تأجيل الزيارة جاء بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في إسرائيل.





ونشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس تفاصيل دخول ثلاث قيادات من جيش إسرائيل الحجر الصحي بعد اشتباه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.





وأصيب 260 جنديا فى الجيش الإسرائيلي بفيروس كورونا وتم تسريح عدد منهم من الخدمة، وهناك و1840 من الجيش داخل الحجر الصحي.