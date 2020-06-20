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أخبار البلد

ليلة الامتحان .. تعرف على رسالة قداسة البابا تواضروس لطلاب الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:50 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برسالة إلى طلاب الثانوية العامة في ليلة الامتحان المقرر أن يبدأ غد الأحد بمختلف محافظات الجمهورية في ظل إجراءات احترازية اتخذتها الدولة للحفاظ على الطلاب والمُعلمين وكافة عناصر المنظومة التعليمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قال قداسة البابا تواضروس الثاني في رسالة نشرها القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  "نصلى من أجل أن يرافق الرب أبناءنا في امتحاناتهم ويفرحهم بنتائج طيبة".

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وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد وجه أمس رسالة تشجيع إلى طلبة الثانوية العامة ، وسط مخاوف عديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال البابا تواضروس في رسالة بثها المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجها حديثه لطلاب الثانوية العامة، "اعلم انكم تعبتم كثيرا وتحملتم كثيرا، لكن ثقوا انكم ستجنون ثمار تعبكم نجاح وتفوق". 

وشدد البابا تواضروس الثاني على أن ما بذله طلاب الثانوية العامة من مجهود طوال العام لن يضيع هباء، حيث انهم تعبوا وتحملوا الكثير في مراجعة دروسهم وهو ما لا يضيعه الله أبدا.

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