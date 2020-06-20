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نام كويس وافطر الصبح .. روشتة تغذية لطلاب الثانوية العامة تساعد على التركيز

السبت 20/يونيو/2020 - 10:58 م
روشتة تغذية لطلاب
روشتة تغذية لطلاب الثانوية العامة تساعد على التركيز
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حياة عبد العزيز
يبدأ مارثون امتحانات الثانوية العامة بعد ساعات قليلة، لذلك يجب على الأمهات الأهتمام بصحة الابناء، وتقديم الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية المناعة وتعزز من التركيز بشكل كبير.

وقدمت الدكتور جيهان أحمد الدمرداش اخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة من خلال "صدى البلد"، نصائح هامة لصحة الطلاب، وتمثلت في:

1- تقديم الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية مثل الكربوهيدرات والبروتين والدهون الغير مشبعة والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد الموجود في السبانخ والكبدة، و فيتامين ب الموجود في البيض و المكسرات، فهي تمد الجسم بالطاقة و التركيز و النشاط.

2- عدم اهمال وجبة الإفطار فهي تساعد على التركيز والنشاط.

3- يجب تقسيم الوجبات و تناول كميات صغيرة على فترات متعددة لتجنب الإمساك او الإحساس بالخمول والتعب، ويمكن تناول المكسرات النية غير المحمصة لاحتوائها على الزنك الفسفور و الكالسيوم.

4- تناول الأطعمة على فترات منتظمة بوجبات خفيفة صغيرة كسناك لتمد الجسم بالطاقة و العناصر الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات و منتجات الالبان، لأنها تمد الجسم بالطاقة.

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5-شرب العصائر الطبيعية مثل الليمون والبطيخ والكنتالوب لأنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية للانسان ‬و تقوي المناعة.

6- كما يجب تقديم وجبة غذائية تحتوي على البروتينات والمواد الكربوهيدراتية والدهنية مثل قطعة جبن أو البيض أو الفول بالزيت الحار‬.

7- ‪الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون والزيوت لأنها تتسبب في تجمع الغازات داخل الجسم والشعور بالخمول كما تسبب عسر الهضم وضعف المناعة.

8- والاكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي علي اوميجا 3 مثل  المكسرات والأسماك والتونه التي تعمل على تحسين الذاكرة و التركيز 

9- كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي علي العناصر اللازمة لنشاط المخ مثل الزنك والحديد والفسفور وسكر الجلكوز لأنها تساعد على التركيز والتحصيل بشكل افضل.

10- تناول الفواكه الغنية بفيتامين ‪c‬ لتقوية المناعة كالبرتقال والجوافة والليمون والكيوي والاناناس والابتعاد عن تناول السكريات بنسبة عالية.

11- الحرص على النوم عدد ساعات كافية فيما لا يقل عن 8 ساعات متواصلة فالنوم الكافي يعمل على تقوية المناعة.

دكتور جيهان الدمرداش دكتور جيهان الدمرداش
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