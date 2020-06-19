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أخبار البلد

البابا تواضروس في رسالة لطلاب الثانوية العامة: ستجنون ثمار تعبكم نجاحا وتفوقا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:58 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية
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سامح سلام
وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تشجيع إلى طلبة الثانوية العامة التي من المقرر أن تبدأ امتحاناتهم بعد غد الأحد، وسط مخاوف عديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وقال البابا تواضروس في رسالة بثها المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، موجها حديثه لطلاب الثانوية العامة، "اعلم انكم تعبتم كثيرا وتحملتم كثيرا، لكن ثقوا انكم ستجنون ثمار تعبكم نجاح وتفوق". 

وشدد البابا تواضروس الثاني على أن ما بذله طلاب الثانوية العامة من مجهود طوال العام لن يضيع هباء، حيث انهم تعبوا وتحملوا الكثير في مراجعة دروسهم وهو ما لا يضيعه الله ابدا.


وتابع قائلا، إن طلاب الثانوية العامة سيحصدون ثمار تعبهم، مؤكدا أن المسيح يرى تعبكم وهو الذي ينجح العمل، مستشهدا بالاية التي تقول "إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني". 

وحرص البابا تواضروس على تشجيع طلبة الثانوية العامة قائلا، "منتظر تفوقكم ونجاحكم"، مناشدا الطلبة "اذهب إلى الامتحان وانت تعلم أنك سوف تحصد ثمار تعبك فرح وتفوف، وأن يكون غرضك هو استكمال طريق المستقبل".

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد ألقى كلمة روحية اليوم ضمن حلقات "معا بنفس واحدة" والتى يتأمل في سفر أعمال الرسل والتى بدأت مع بداية صوم الرسل الذى بدأ الاثنين قبل الماضى.

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