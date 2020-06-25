الإعلاميين تهنئ رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية الجُدد

هنّأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده رؤساء الهيئات والاعضاء الجدد في التشكيلات الإعلامية الثلاث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر و الأعضاء الجدد للمجلس .





كما قدّم التهنئة لـ حسين زين لتجديد الثقة كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام وأعضاء الهيئة وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وأعضاء الهيئة .





وقال نقيب الاعلاميين إن تشكيلات الهيئات الإعلامية اختيار أصاب أهله حيث تم اختيار الأشخاص بعناية فائقه نظرا لما يتمتعون به من خبرات كلا في مجاله وما يمتلكونه من حماسة ووطنية كبيره في خدمة الوطن في المرحلة القادمة.