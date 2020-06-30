إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف ببلبيس ..شاهد

أكد اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس أن رئاسة المركز شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإزالات وقسم شرطة المرافق وقسم الإشغالات برئاسة المركز ومسئول القسم الهندسي ورؤساء الوحدات المحلية؛ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف.





وكان تدشين الحملة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا؛ وفي إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وأضاف رئيس المركز أن الحملة أزالت ٦ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء، حيث تمت إزالة حالة ببندر بلبيس خلف السلخانة، وإزالة كلية لقواعد خرسانية على مساحة ٨٥ مترا، وإزالة حالة بالوحدة المحلية بغيته بعزبه بزان، وإزالة كلية لقواعد خرسانية علي مساحة ١٠٠ متر.

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كما تمت إزالة حالة بالوحدة المحلية بالزوامل، إزالة كلية لقواعد خرسانية علي مساحة ١٧٥ مترا، وإزالة حالة بالوحدة المحلية بانشاص الرمل إزالة كلية لقواعد سملات خرسانية علي مساحة ٨٥ مترا.





كما تمت إزالة حالة بالوحدة المحلية بالبلاشون إزالة كلية لقواعد خرسانية علي مساحة ٢٠٠ متر، وإزالة حالة بالوحدة المحلية البلاشون لمنزل الدور الأرضي علي مساحة ١٦٥ مترا.





وأشار "علام" إلي قيام الحملة بفتح طريق بحي الزهور بجوار كافيه قبر كان أغلق منذ سنوات دون وجه قانونى وإعادة الحركة إليه مرة أخري.



