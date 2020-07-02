أخبار الفن .. حقيقة إصابة سميحة أيوب بفيروس كورونا .. قصة أزمة ميس حمدان مع المحجبات .. و صابر الرباعى يرد على شائعة وفاته

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





كشفت الفنانة سميحة ايوب عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة.





أثارت الفنانة ميس حمدان حالة جدل واسعة؛ بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة، وهو الأمر الذى دفع عددا من متابعيها إلى توجيه الانتقادات إليها.





كتب الفنان محمد منير منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلنا طرحه أغنية "الناس فى بلادى".





قررت ابنة الفنان عمر الحريرى "ميريت" إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، بعض مقتنيات والدها.



