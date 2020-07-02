AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن .. حقيقة إصابة سميحة أيوب بفيروس كورونا .. قصة أزمة ميس حمدان مع المحجبات .. و صابر الرباعى يرد على شائعة وفاته

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:36 ص
سميحة ايوب
سميحة ايوب
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت الفنانة سميحة ايوب عن حقيقة إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة تعرضها في الفترة الأخيرة لأزمة صحية شديدة. 

أثارت الفنانة ميس حمدان حالة جدل واسعة؛ بسبب تنمرها على الفتيات المحجبات ذوات الأسنان غير المتناسقة، وهو الأمر الذى دفع عددا من متابعيها إلى توجيه الانتقادات إليها. 

كتب الفنان محمد منير منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، معلنا طرحه أغنية "الناس فى بلادى".

قررت ابنة الفنان عمر الحريرى "ميريت" إهداء المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، بعض مقتنيات والدها.

بعد أن انتشرت شائعات عن تعرض الفنان صابر الرباعى لحادث مروري أسفر عن وفاته في الساعات الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتهامها بالتنمر على المحجبات.. القصة الكاملة لأزمة ميس حمدان بسبب شخصية «سماح بادي ماني»

بيجامة وروب.. ابنة عمر الحريري تهدي وزارة الثقافة مقتنيات والدها

حادث مروري.. صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته

بمناسبة 30 يونيو.. عفاف راضي تطرح أغنية «بتعلمنا الشدة» ..شاهد

نجوم الفن يتعاطفون مع الطفل السوري المغتصب: جريمة لا يجب السكوت عنها ونريد القصاص العادل

ألبومه الجديد.. محمد نور يسجل 4 أغانى حديثة

ترشيحاتنا

التموين تطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر موقع دعم مصر

سماع دوي انفجارات قرب قاعدة الوطية جنوب غرب طرابلس

يد إلكترونية..شاهد أحدث الأجهزة المستخدمة لإعطاء الطالب ورقة الأسئلة بجامعة القناة

السيارات التي بها راديو سيدفع مالكها 100 جنيه في العام.. برلماني يوضح أين ستذهب هذه الأموال

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 4 ميزات جديدة يطرحها واتساب.. وشركة OnePlus تعلن اسم هاتفها منخفض التكلفة

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

AdvertisementS

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

السيسى يصدق على إصدار قانون مجلس الشيوخ

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

عمليات التعليم تتابع وصول كراسات امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة إلى لجان الثانوية العامة

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

ليفربول ومانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

9 أمور يكره فعلها أثناء الصلاة.. ابتعد عنها لتحصل على الثواب كاملا

كيفية المحافظة على الصلاة وعدم تركها أبدًا.. 3 نصائح ذهبية من على جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور

هل بوابات التعقيم تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري يجيب