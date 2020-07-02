حادث مروري.. صابر الرباعي يرد على شائعة وفاته

بعد أن انتشرت شائعات عن تعرض الفنان صابر الرباعى لحادث مروري أسفر عن وفاته في الساعات الماضية.





نشر المطرب صابر الرباعى، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به "إنستجرام"، و"تويتر"، للرد على الشائعات المثارة حوله.





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وقال صابر الرباعي في مقطع فيديو، "أمس بتاريخ 1 يوليو 2020 فاجاني إشاعة مغرضة وسخيفة جدًا إني تعرضت لحادث مروري لا سمح الله وسببلي ما تسبب به، ولكني أحب أن أبلغكم إني موجود بين أهلي وأحبابي بتونس وعائلتي، فلا تسمعوا الإشاعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وانا موجود الحمد لله".



