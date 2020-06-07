إعلامي شهير يعلن إصابته بالسرطان .. ما علاقة صابر الرباعي به ؟





وكشف علاء بعض التفاصيل وتطورات حالته الصحية قائلا : أواجه منذ أكثر من شهر حربا ضروسا وقاسية مع عدو متجبر وماكر وجبان وذلك في صمت.





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وأضاف علاء قائلا: "مرض صامت، يبدو لطيفا ومهادنا .. خيرت المواجهة بمفردي ولكن لم افلح في ذلك .. نصف المعركة نفسية وذهنية، وهنا لا ينفع الصمت معه لانه ماكر ويريد الاستفراد بي.





وأوضح علاء قائلا : "لن أترك له الفرصة هكذا ببساطة.. امامي اقل من شهر للتغلب عليه إن استطعت .. أسلحتي بسيطة وأسلحته مدمرة و المعركة تبدو غير متكافئة بيننا ولكني على يقين تام بالانتصار عليه بحب الحياة.





واختتم حديثه قائلا : "لا أنكر أنني مرتبك جدا من كل شئ و لكني لن أستسلم إلى آخر لحظة ومستعد للمواجهة إلى آخر رمق .. إيماني بالله كبير وهو أشد فتكا وتدميرا من جبروته وقوته".





ولقى علاء الشابى دعما كبيرا من متابعيه حتى علق الفنان صابر الرباعى قائلا : "أخي الغالي علاء ، ربي يحميك ويشدك بصحتك لعائلتك و أهلك، ثق بالله و لا تستسلم إرادة الله أقوى من كل شيء ، أعرف أنك قوي كذلك فلا تدع المرض ينال منك كن صبورا و تحلى برباطة جأش ، أدعو لك بالصحة والعافية و طول العمر أخي ، كلنا معك و ربي يلطف بيك".

أعلن الإعلامي التونسي علاء الشابي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اصابته بمرض السرطان، وأن أمامه شهرا ليهزمه.