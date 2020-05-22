صابر الرباعي يرزق بمولودة جديدة.. تعرف على الاسم

رزق الفنان صابر الرباعي اليوم الجمعة بمولودة جديدة من زوجته "إخلاص" وقد أطلقا عليها اسم "شابة".
المولود هو الثالث له من زوجته الحالية إخلاص بعد "أمير" و"جود هادي"، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي لأنه لديه طفلين من زواجه السابق وهما "إسلام وصفاء".
يذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
كان رجل الأعمال تامر وجيه، صاحب فكرة "أوبريت أنت أقوى"، قد كشف عن كواليس عمل الأوبريت، مؤكدا أن تم في وقت قياسي.
وقال وجيه، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى
، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن فكرة أوبريت أنت أقوى جاءت يوم 4 أبريل عندما أرسلت مصر مساعدات لإيطاليا، متابعا :"أنه تم كتابة كلمات الاغنية في أقل من ساعة".
وأضاف صاحب فكرة "أوبريت أنت أقوى"، أنه توصلنا مع كل النجوم المشاركين في العمل ورحبوا بشكل سريع على المشاركة في الأوبريت، من تامر حسني ومحمد منير وصابر الرباعي ووائل الجسار وكل المشاركين.