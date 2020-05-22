صابر الرباعي يرزق بمولودة جديدة.. تعرف على الاسم





رزق الفنان صابر الرباعي اليوم الجمعة بمولودة جديدة من زوجته "إخلاص" وقد أطلقا عليها اسم "شابة".





المولود هو الثالث له من زوجته الحالية إخلاص بعد "أمير" و"جود هادي"، وتعتبر الابنة الخامسة للفنان التونسي لأنه لديه طفلين من زواجه السابق وهما "إسلام وصفاء".









يذكر أن الفنان صابر الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "أنت أقوى" وشارك به النجوم محمد منير وتامر حسنى وكارول سماحة وسميرة سعيد، ووائل جسار، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع الموسيقى نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.







