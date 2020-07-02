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محافظات

النهوض بمحصول الذرة الشامية.. ندوة تثقيفية في زراعة الفيوم

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:32 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالفيوم تحت رعاية  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم  بتنظيم ندوة  تثقيفية  عن زراعة  الذرة الشامية وطرق الوقاية من الأفات التى تصيبها ،  لمهندسين الإرشاد الزراعى بالمديرية والإدارات التابعة لها ، بأشراف  المهندس مصطفى عبد الظاهر بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث آفات المحاصيل الحقلية.


وذلك  لتكثيف التوعية الإرشادية المتاحة بغرض شرح وإيضاح التوصيات الفنية الخاصة بالذرة الشامية خلال تلك الفترة والمعاملات الزراعية التى تجري للمحصول واهم الأمراض والحشرات التى تصيب المحصول وكيفية التصرف عليها والتعامل معها


أكد خلال اللقاء  الدكتور أيمن احمد رئيس بحوث الذرة الشامية على اهم المعاملات الزراعية التى يجب اتباعها لمحصول الذرة الشامية على أعلى إنتاجية وايضا اهم التوصيات التى يجب اتباعها لكي يكون يكون المحصول أعلى انتاجية .

كما تحدث االدكتور سعيد الشبراوى  عن الأمراض التى توصيب محصول الذره الشاميه فى الفترات العمريه المختلفه واهم التوصيات الازم معرفتها لتلافى الأمراض المختلفه وطرق المكافحه للحصول على محصول عالى الإنتاجية وعالى الجوده

كما تحدث ايضا  الدكتور إبراهيم مخيمر رئيس قسم بحوث آفات المحاصيل الحقلية عن اهم الآفات التي تصيب محصول الذره الشاميه بدايه من طول الانبات وخلال مرحله النمو الخضرى وخلال نضج وتكوين الكيزان وايضا عن اهم التوصيات الفنيه لتجنب الاصابه بافات الذره وتحدث ايضا عن برنامج الوزاره المكافحه الكيماويه لهذه الافات.
النهوض بمحصول الذرة الشامية.. ندوة تثقيفية في زراعة الفيوم
النهوض بمحصول الذرة الشامية.. ندوة تثقيفية في زراعة الفيوم
النهوض بمحصول الذرة الشامية.. ندوة تثقيفية في زراعة الفيوم
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