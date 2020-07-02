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رياضة

العمومية ترفض وصاية الفيفا.. تفاصيل جديدة بشأن بند الـ ٨ سنوات فى الجبلاية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:38 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة بشأن بند ال ـ٨ سنوات فى التعديلات الجديدة للائحة النظام الاساسي فى الجبلاية.

ونشب خلافا بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة من جهة وسارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حول انتخابات الجبلاية  وتطبيق القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ او لائحة الفيفا بشأنها.

قال المصدر ذاته أن إلغاء بند الثماني سنوات من تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة وارد بقوة.

تابع:" أعضاء الجمعية العمومية قاموا بمناقشة إلغاء بند الـ ٨ سنوات ومنح الفرصة للعناصر التى تتمتع بالكفاءة سواء من الحرس القديم أو من الوجوه الشابة كل تتقلد مقعد عضوية مجلس ادارة الجبلاية دون التقيد بعدد محدد من الدورات".

شدد على أن الجمعية العمومية ترى أن إجراء أية تعديلات حق أصيل لأعضائها فيما يقتصر دور الفيفا على مطالبته بإجراء تعديلات بما تتوافق واللائحة الخاصة فقط دون فرض أية بنود بعينها.

يذكر أن إلغاء بند الـ ٨ سنوات من تعديلات لائحة النظام الاساسي للجبلاية تمنح الحق لكل من: المهندس أحمد مجاهد وعصام عبدالفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر الترشح فى اية انتخابات قادمة دون التقيد بعدد معين من الدورات.
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