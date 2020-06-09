رئيس اللجنة الأولمبية ينهي الجدل حول انتخابات اتحاد الكرة القادمة ..فيديو

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن موقفه من انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم القادمة المقرر لها أن تقام عقب انتهاء فترة اللجنة الخماسية التي تدير مهام الجبلاية.





وقال حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامي إبراهيم فايق، المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2، إن هناك اتصالات بين اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية مع مجلس الإدارة ومع الاتحادات ، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالألعاب الرياضية بالكامل.





وأضاف "أن القانون المصري يجعل الانتخابات القادمة للاتحاد المصري لكرة القدم تكميلية لمدة عام واحد، موضحًا أن عدم إتباع الإجراءات القانونية وإقامة الانتخابات القادمة لانتخاب مجلس يستمر 4 أعوام، يجعل المسؤول تحت طائلة مخالفة القانون.









وتابع "هناك اتصالات مستمرة مع وزير الرياضة أشرف صبحي، ونقلنا رؤيتنا للدولة من خلال الوزير وننتظر إشارة عودة النشاط".



