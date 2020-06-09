اللجنة الخماسية تحسم الجدل حول عودة الدوري المصري وكأس مصر وإمكانية إلغاء دوري الموسم الجديد.. فيديو

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد ينتظر قرار مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط التدريجي خلال الفترة القادمة أم لا.





وأضاف في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " قرر ان على كل اتحاد تحديد قرار عودة الدوري او الغائه وفقا لقرار الحكومة، مشددا على انه قرار سياسي ولا دخل لـ الاتحاد به.









وأضاف جمال محمد على أن قرار الاتحاد بشأن كيفية عودة الدوري سيكون وفقا لـ المعايير الطبية التي سيقررها مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزارتي الصحة والرياضة.













وتابع أن اللجنة الطبية في الاتحاد ستحدد الاجراءات الاحترازية التي ستتبع حال تقرر عودة الدوري المصري.





مباريات الدوري. وأضاف أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " لم يحدد مواعيد عودة البطولات الافريقية حتى تتمكن كل الاتحادات المحلية من تحديد مواعيد









وأضاف انه في حال تقرر عودة الدوري خلال شهر يونيو او يوليو فالوقت سيكون كافيا لإنهاء مسابقة الدوري و بدء الموسم الجديد في موعده .









أما عن الحديث عن امكانية الغاء الموسم المقبل على ان يتم استكمال الموسم الحالي في موعد متأخر، أكد ان احد الاعلاميين اقترح الامر ولكنه أ مر صعب التحقيق.







