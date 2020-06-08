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رياضة

مواعيد دور نصف النهائي .. بشرى سارة للزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:09 م
الزمالك والاهلي
الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
كشف تقارير صحفية مغربية، عن موعد مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .

وذكر موقع "le360" المغربي ، ان لجنة الاندية التابعة لـ "الكاف" ، ستتجمع غدا عبر الفيديو لآعلان المواعيد الرسمية لمباراتي الزمالك والرجاء والاهلي والوداد وباقي المباريات فى الكونفدرالية الافريقية .


وشدد الموقع ، علي انه سيتم خلال هذا الاجتماع وضع سيناريوهات قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، قبل ان طرحها علي لجنة الطوارئ فى الكاف للتصديق عليه .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد طرح سيناريوهين مختلفين لمواعيد مباريات دور نصف النهائي ، وجاء كالاتي :

*السيناريو الأول

مباريات الذهاب تقام في الفترة من 31 يوليو -1-2 أغسطس، على أن تقام مباريات العودة يومي 7-8 - 9 أغسطس المقبل ، اما النهائي سيكون فى أواخر نفس الشهر وسيكون 28 .

* أما السيناريو الثاني

مباريات الذهاب تقام أيام 4-5-6 سبتمبر، على أن تقام مباريات العودة أيام 11-12-13 سبتمبر ، أما النهائي سيكون فى نهاية ذات الشهر وسيكون يوم 25 .
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