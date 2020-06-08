مواعيد دور نصف النهائي .. بشرى سارة للزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشف تقارير صحفية مغربية، عن موعد مباريات دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية .





وذكر موقع "le360" المغربي ، ان لجنة الاندية التابعة لـ "الكاف" ، ستتجمع غدا عبر الفيديو لآعلان المواعيد الرسمية لمباراتي الزمالك والرجاء والاهلي والوداد وباقي المباريات فى الكونفدرالية الافريقية





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وشدد الموقع ، علي انه سيتم خلال هذا الاجتماع وضع سيناريوهات قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ، قبل ان طرحها علي لجنة الطوارئ فى الكاف للتصديق عليه .





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد طرح سيناريوهين مختلفين لمواعيد مباريات دور نصف النهائي ، وجاء كالاتي :





*السيناريو الأول





مباريات الذهاب تقام في الفترة من 31 يوليو -1-2 أغسطس، على أن تقام مباريات العودة يومي 7-8 - 9 أغسطس المقبل ، اما النهائي سيكون فى أواخر نفس الشهر وسيكون 28 .





* أما السيناريو الثاني



