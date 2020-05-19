بأوامر الأندية.. اتحاد الكرة يخاطب الفيفا لعودة منصب أمين الصندوق في الجبلاية

عرضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، علي سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحديد موقف الفيفا من تخصيص منصب أمين الصندوق في مجلس الجبلاية الجديد.





كان عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، طالب اللجنة الخماسية بعودة منصب أمين الصندوق لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، ويكون مثله مثل منصب نائب الرئيس ليتم فتح باب الترشيح عليه ويتم اختياره بالانتخاب.









وأرجعت الأندية طلبها بعودة منصب أمين الصندوق، إلى أنه سيحد من الصلاحيات المطلقة لرئيس اتحاد الكرة خاصة في الناحية المالية، ليكون أمين الصندوق هو المسئول عن النواحي المالية، في ظل الرقابة التى تسعى الأندية لفرضها على اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة.









وبالفعل تم عرض الموقف على الفيفا وتنتظر اللجنة الخماسية قرار الفيفا في هذه الشأن قبل إعلان اللائحة الجديدة.







