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رياضة

مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن انتخابات اتحاد الكرة

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:53 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة الفيفا ينص كل منهما على إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية لمدة ٤ سنوات.

قال المصدر ذاته إن سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سبق وأن أرسلت إلى الجبلاية تأكيدا على أن الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد لمدة ٤ سنوات.

أضاف: "مضمون قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة الفيفا يشمل أن الانتخابات بدايتها ٤ سنوات وليست عاما واحد كما يردد البعض".

وتساءل قائلا: "هل لو أقيمت الدورة الأوليمبية القادمة فى طوكيو بعد ٦ شهور من إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يصبح عمر مجلس الجبلاية ٦ شهور فقط وليس عاما كما يتم التخطيط له".

تابع: "الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للجبلاية ليست متعلقة بالدورة الأوليمبية وإنما نهاية عمر أى مجلس للجبلاية هو المتعلق بأقرب دورة أوليمبية". 

يذكر أن الموعد المحدد لانتهاء عمل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة يوم ٣١ يوليو القادم على أن يتم خلال تلك الفترة  الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وتحديد مواعيد انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادم.
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