المنيا تبحث الاستفادة من إمكانيات مركز معلومات مجلس الوزراء في مشروع التحول الرقمي

التقى نائب محافظ المنيا، خلال زيارته للمركز أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء والقائم بعمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبحضور اللواء عصام خضر رئيس محور المعلومات، وذلك للاتفاق على عدد من المشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات ودعم القرار وإدارة الطوارئ وتوحيد قواعد البيانات لتوفير معلومات دقيقة ومباشرة لمتخذ القرار. اقرا أيضا تجهيز 20 وحدة إسكان اجتماعي بمطاي لعزل الحالات البسيطة.. شاهد



قال نائب المحافظ، إنه تم الاتفاق على توطين نظام (الذاكرة المؤسسية) على مستوى ديوان عام محافظة المنيا، ومراكز المدن والمديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة من السلطة المختصة بشكل مميكن في إطار جهود التحول الرقمي لكافة دواوين الحكومة، حيث يتيح النظام الاحتفاظ بكل ما يصدر من قرارات بشكل آمن وربط تسلسل المعلومات بين الإدارات ومتابعة المكلفين بالتنفيذ.



كما تم عقد لقاء آخر بغرفة العمليات المركزية بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، وذلك لاستعراض النظام الوطني لإدارة الطوارئ NEMS حيث جرى استعراض إمكانيات المنظومة لمتابعة الأزمات والطوارئ، ومناقشة الإمكانيات المستقبلية من حيث بث الفيديو المباشر لأحداث الطوارئ واستعراض خريطة نظم المعلومات الجغرافية التي توضح إمكانيات كل محافظة من محافظات الجمهورية، وتتيح التعامل مع البلاغات الكبرى بشكل مباشر لتوجيه الدعم اللازم.



وفي السياق ذاته، زار نائب المحافظ مركز استطلاع وبحوث الرأي العام بحضور الدكتورة سحر عمار رئيس المركز، وذلك للتعرف على آليات وتفاصيل عمله، حيث جرى التنسيق لدراسة تعميم وحدة استطلاع الرأي بديوان عام المحافظة، ومراكز المدن، ودعم عمل الرصد الميداني بمركز معلومات محافظة المنيا لإنتاج معلومات دقيقة لقياس الرأي العام.



كما زار نائب المحافظ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث استعرضت الدكتورة نعايم سعد زغلول إمكانيات المركز المتقدمة وآلية عمله وكيفية الاستفادة بإمكانياته في دعم محافظة المنيا.

