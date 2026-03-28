تعرف على ما حدث في تدريبات الزمالك اليوم

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقد معتمد جمال المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في التدريبات في إطار الاستعداد للقاء المصري المرتقب.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت قيادة إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض الفقرة الخططية، وحرص معتمد جمال على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية في ختام المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.