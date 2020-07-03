اعتبر نفسك كورونا.. طبيب بالأزهر يكشف أعراضا تشير لإصابتك بالفيروس

أنه الأشعة المقطعية والتحاليل أقوي من مسحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا له أعراض يجب التركيز فيها.

الدكتور

أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر،

إلى أنه لا يوجد أسرة في مصر ولم تجد فيها إصابة بفيروس كورونا، أو مخالط لمصاب بالفيروس، متابعا أنه أي شخص عنده أعراض خفيفة وفي مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة وحكة عطس فقد حاسة الشم تكسير في الجسم إسهال يعتبر نفسه مصاب.

ونوه