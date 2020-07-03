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اعتبر نفسك كورونا.. طبيب بالأزهر يكشف أعراضا تشير لإصابتك بالفيروس

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، عن أن المريض الذي يعاني من فقدان الشم وارتفاع الحرارة وتكسير الجسم، يتم التعامل معه بأنه مصاب بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس الكورونا المستجد.

وأضاف صدقي، في حواره عبر سكايب، لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، :"أي حد عنده أعراض خفيفة لكورونا يعتبر نفسه كورونا ويذهب للمسكنات، ولو اشتدت الأعراض عليه الذهاب للدكتور المتخصص، ويعمل أشعة وتحاليل".

وتابع  الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، أنه الأشعة المقطعية والتحاليل أقوي من مسحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن فيروس كورونا له أعراض يجب التركيز فيها.

ونوه  الدكتور محمد صدقي أستاذ ورئيس قسم الصدر بطب الأزهر، إلى أنه لا يوجد أسرة في مصر ولم تجد فيها إصابة بفيروس كورونا، أو مخالط لمصاب بالفيروس، متابعا أنه أي شخص عنده أعراض خفيفة وفي مقدمتها ارتفاع درجة الحرارة وحكة عطس فقد حاسة الشم تكسير في الجسم إسهال يعتبر نفسه مصاب.


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