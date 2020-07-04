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أخبار البلد

سعفان: صرف 317 مليون جنيه لـ275 ألف عامل بـ2619 منشأة بالسياحة والنسيج

السبت 04/يوليه/2020 - 09:23 ص
محمد سعفان وزير
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين في القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وأخري، والتى تصل إلى 317 مليونا و945 ألف جنيه، لنحو 275 ألفا و543 عاملا يعملون فى 2619 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

وأوضح  وزير القوى العاملة، أن إجمالى أعداد المتقدمين للصندوق لصرف الإعانات القطاعات المتضررة من كورونا وصل حتى الآن 3356   بقطاعات السياحة والغزل والنسيج وقطاعات أخرى قطاع عام وخاص بعد استكمال الصرف يتبقى 737 منشأة جارى استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

ولفت الوزير إلى أن بالنسبة لقطاع السياحة (خاص وعام ) تم صرف 189 مليونا و992 جنيها، لـ183 ألفا و515 عاملا يعملون في 2450 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج (خاص وعام) تم صرف 96 مليونا و159 جنيها، لـ 72 ألفا و927 عاملا ، يعملون في 78 منشأة ، كما تم صرف 31 مليونا و794 جنيها لـ19 ألفا و101 عامل ، يعملون في 91 منشأة قطاع خاص وعام.

وأكد "سعفان" أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة  خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.
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