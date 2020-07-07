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أخبار البلد

خسارتنا كبيرة جدا.. نبيلة مكرم تنعي وزير الإنتاج الحربي

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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منار نور
نعت السفيرة نبيل مكرم وزيرة الهجرة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي وافته المنية أمس الاثنين، داعية المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكتبت نبيلة مكرم من خلال حسابها الشخصي إنستجرام: "خسارتنا كبيرة جدا ...الفريق / محمد العصار الرجل الوطنى الفاضل المهذب الهادئ. الله يرحمك كنت عظيما فى كل شيء ومساندا لكل واحد فينا بكل محبة وذوق نادر وتواضع لا مثيل له. الخسارة كبيرة جدا".


ووصفت الرئاسة، الفريق الراحل، بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وقالت الرئاسة في بيانها: "ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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