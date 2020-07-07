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محافظات

انطلاق الموجة رقم 16 لاستعادة حق الشعب وإزالة التعديات في القليوبية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:05 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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إبراهيم الهوارى
أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ضرورة العمل بالتنسيق مع قوات أمن القليوبية للإزالة الفورية لجميع المخالفات على أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.


كان ذلك أثناء اجتماع محافظ القليوبية، برؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية على الأراضي كالزراعة والري وغيرها.

وناقش محافظ القليوبية، البدء في تنفيذ الموجة الـ 16 استكمالا لحملات الإزالة الجاري تنفيذها لإزالة المخالفات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعديات المخالفة لقانون البناء والمخالفة لحالات التصالح تنفيذا لتعليمات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

وشدد محافظ القليوبية، على استرداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة التي هي حق لكل المواطنين لاسيما في ظل أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

كان هذا الاجتماع بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء علاء عزمي نائب مدير أمن القليوبية.
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