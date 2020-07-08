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حوادث

العثور علي جثة رضيعة نهشتها الكلاب الضالة فى ترعة بالشرقية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
عثر عدد من أهالي قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ،اليوم، على جثة لطفلة "رضيعة" طافية بمياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.

 تبين وجود أجزاء متآكلة من جسدها وتعرضها للنهش من قبل الكلاب الضالة وتم إنتشال الجثة وإخطار رجال مباحث المركز وجاري تحرير محضر بالواقعة .
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فيما تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد عمرو رؤف مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس من أهالي أنشاص الرمل بالعثور على جثة لرضيعة مجهولة الهوية طافية بمياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة لطفلة يتراوح عمرها ما بين  3 أو 4 أشهر وتعرض جسدها للتآكل وتعرضها لنهش الكلاب الضالة. 

تم التحفظ علي الجثة بمعرفة رجال المباحث وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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