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أخبار العالم

بمناسبة اليوبيل الفضي.. سلطنة عمان تصدر فئة جديدة من عملة الخمسين ريالا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:50 ص
الإصدار الجديد لفئة
الإصدار الجديد لفئة الخمسين ريالا عمانيا
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مـيـــس رضــا

أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن البنك المركزي في سلطنة عمان طرح إصداره السادس الجديد من العملات النقدية فئة  الخمسين ريالا.


وذكرت الوكالة عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن تداول هذه الفئة من العملات يبدأ من شهر يوليو الجاري احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاق نهضة عُمان الحديثة.

 

ووفقا للوكالة، سيطرح البنك إصداره السادس من العملات الورقية النقدية الجديدة لجميع فئات النقد الأخرى للتداول في السلطنة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتشمل فئات 20 ريالا و10 ريالات و 5 ريالات وريال واحد ونصف ريال و 100 بيسة.

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