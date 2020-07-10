AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

من بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوي العاملة: تعيين 121 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالبحر الأحمر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:39 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر 121 شابًا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري ،  من خلال شهادات القيد "كعب العمل" ،  وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 156 شابا.

وأشار سعيد عبد الراضي مدير المديرية إلي أن المديرية قامت باستخراج 7 تراخيص عمل لأجانب يعملون في نطاق المحافظة وتجديد 13 تراخيصا، موضحا في تقريرة للوزير عن ما قامت به المديرية خلال يونيو الماضي  أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش علي 94 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير عدد 3 محاضر تفتيش عمالي  .

ونوه إلى أن المديرية  تلقت 30 شكوى جماعية ، وتم تسويتها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 24 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 5572 شابا بالشرقية

بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة تعلن تعيين 95 شابًا بالأقصر

تعيين 95 شابا بالقطاع الخاص في المنيا.. و98 ألف جنيه منحا اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

تعيين 1444 شابًا بينهم 6 من ذوي الهمم بالإسكندرية.. و8 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة

تعيين 40 شابًا.. القوى العاملة: صرف 2.9 مليون جنيه لـ6 آلاف عامل بالبحر الأحمر

بينهم 15 من ذوي الهمم .. تعيين 202 شاب بالقطاع الخاص بالغربية

ترشيحاتنا

متى تظهر علامات فيروس كورونا على الشخص المصاب؟.. فيديو

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

لحظة مؤثرة.. زوجان يمسكان أيدي بعضهما للمرة الأخيرة بعد 62 عام زواج

قرعة دوري الأبطال.. الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد يواجه المتأهل من مواجهة يوفنتوس وليون

الوزراء: الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا تتطلب موافقة جهة العمل

سحل حتى الموت..القصة الكاملة لقتل الكلبة "لوزة" على يد طالب بالمعمورة

AdvertisementS

تحدث عن هدم سد النهضة .. آبي أحمد يخشى سيناريو سوريا وليبيا

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

آثار خنق.. العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق

مواجهات نارية تنتظر برشلونة وريال مدريد.. مواعيد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

35 عام من التحرش بالرجال..عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالأسكندرية

هل ألغت الحكومة طرح الكمامات على البطاقات التموينية.. التموين ترد

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

فاكهة غير متوقعة تحمي من مخاطر الضغط المرتفع

ماتوا بسبب الإهمال.. الأستاذ سيد وزوجته حاصرتهما النيران.. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

الوزراء: الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا تتطلب موافقة جهة العمل

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية