من بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوي العاملة: تعيين 121 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر 121 شابًا منهم 3 من ذوى الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 156 شابا.





و أشار سعيد عبد الراضي مدير المديرية إلي أن المديرية قامت باستخراج 7 تراخيص عمل لأجانب يعملون في نطاق المحافظة وتجديد 13 تراخيصا، موضحا في تقريرة للوزير عن ما قامت به المديرية خلال يونيو الماضي أنه تم من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية التفتيش علي 94 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير عدد 3 محاضر تفتيش عمالي .





ونوه إلى أن المديرية تلقت 30 شكوى جماعية ، وتم تسويتها وديًا في مواقع العمل من قبل مفتشى العمل بالمكاتب التابعة للمديرية .











