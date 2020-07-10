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تعليم

"دشمة" مجلة ضمن مشروعات تخرج "آداب إعلام" عين شمس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:38 م
مجلة دشمة
مجلة دشمة
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حسام الفقي
قال مهاب اسامة طالب بالفرقة الرابعة بجامعة عين شمس كلية الاداب قسم الصحافة، إنه مع إنطلاق ماراثون مشاريع التخرج بقسم الإعلام شعبة الصحافة كليه الآداب بجامعة عين شمس يخرج مشروع مجلة "دشمة" إلى النور تحت إشراف نسمه محمد المدرس المساعد بالقسم برفقة 45 طالبًا.


وأضاف مهاب خلال تصريحاته لصدي البلد، أن فكرة مجلة دشمة هي بمثابة الحصن الذي يحتمي به الجندي أثناء الدفاع عن وطنه، لتكون دلالة على الدعم الكبير الذي يقدمه الشعب المصري لقواته المسلحة تحت شعار "في ضهرك شعب" ولتؤكد أن للشعب المصري جيشا يحتمي به ويحميه.


وأكد أسامة أن المجلة تنقسم إلى عدة أبواب لكل منها مسمى تم اختياره ليكون مصطلحا ً عسكريا ومع عدد المجلة ينطلق ملحق "المنسي" نسبة للشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، كما يتناول الملحق قصص مجموعة من البطولات، التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين قد ينسى البعض أسماءهم إلا أن تضحياتهم تظل محفورة في تاريخ الأمة


وأشار الطالب مهاب إلى أن دشمة ليست مشروع تخرج وحسب بل قرر فريق عمل المجلة إنشاء موقع إلكتروني وحملة إعلانيه لإستكمال رسالة المجلة التي تنص على أن كل فرد منا في هذا الوطن جندي في موقع عمله أيا كانت طبيعة هذا العمل، ورغم الظروف الصحية و المادية إلا أنهم أدوا الأمانه و تمت المهمة.
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