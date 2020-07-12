اتحاد الصناعات يعقد ندوة للتعريف بمنصة "اعرف عميلك - مانسا" الإلكترونية

"أفريكسيم بنك" مع











ويقوم الدكتور شريف الجبلي بالتعريف بالشركات المشاركة بالحدث، كما تقوم مورين موبا مدير مشروع مانسا بالبنك بالتعريف بفريق عمل المنصة وكذلك التعريف بالمنصة وأهدافها وكيفية الإشتراك بها، ومن ثم يفتح باب المناقشة والاستفسارات لتمكين المؤسسات الراغبة في التسجيل والإشتراك في المنصة في نهاية اللقاء.



وعبر الجبلي عن سعادته بإطلاق هذه المنصة والتي ستكون بمثابة المرجعية الأهم للمؤسسات والشركات ولاسيما صغار ومتوسطي المستوردين والمصدرين في التحقق من الكيانات النظيرة التي يزمعون التعامل معها في أي من بلدان القارة ومن جدارتها الإئتمانية، بما في ذلك التحقق من العميل بشكل موثوق تفاديًا لأي مخاطر يمكن أن يواجهها سواء مالية أو فنية أو غيرها. أقرا ايضا.. لتحسين كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية.. اتحاد الصناعات ينظم ورشة عمل ويقوم الدكتور شريف الجبلي بالتعريف بالشركات المشاركة بالحدث، كما تقوم مورين موبا مدير مشروع مانسا بالبنك بالتعريف بفريق عمل المنصة وكذلك التعريف بالمنصة وأهدافها وكيفية الإشتراك بها، ومن ثم يفتح باب المناقشة والاستفسارات لتمكين المؤسسات الراغبة في التسجيل والإشتراك في المنصة في نهاية اللقاء.وعبر الجبلي عن سعادته بإطلاق هذه المنصة والتي ستكون بمثابة المرجعية الأهم للمؤسسات والشركات ولاسيما صغار ومتوسطي المستوردين والمصدرين في التحقق من الكيانات النظيرة التي يزمعون التعامل معها في أي من بلدان القارة ومن جدارتها الإئتمانية، بما في ذلك التحقق من العميل بشكل موثوق تفاديًا لأي مخاطر يمكن أن يواجهها سواء مالية أو فنية أو غيرها.





كما شدد على أهمية التوقيت الذي يتم فيه إطلاق "مانسا" لما يعانيه العالم كله من تباطؤ في حركة التبادل التجاري وزيادة التحديات التنظيمية ونقص المعلومات وكذلك مخاطر وصعوبات التداولات المالية.





وجدير بالذكر أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير أنشأ منصة خاصة تحت إسم "مانسا" للتحقق الواجب من العملاء "إعرف عميلك" مع التركيز الخاص على المؤسسات المالية والشركات الأفريقية حيث توفر المنصة "مانسا" البيانات المطلوبة من أجل التحقق من العملاء النظراء في أفريقيان وتمكين المؤسسات المالية الأفريقية والكيانات المؤسسية من تلبية تطلعات العملاء والشركاء التجاريين مع ضمان الامتثال للوائح التنظيمية، وضمان توافر معلومات التحقق الواجب من العملاء والتي ستقضي على التقييم الذاتي للعملاء وتخفف من المخاطر المحتملة للتداول مع النظراء الأفارقة.



وتتمثل أهمية المنصة "مانسا" في كونها تتصدى للعديد من التحديات التي تواجه التجارة في أفريقيا مثل نقص المعلومات بشأن الكيانات والمؤسسات المالية الأفريقية وإرتفاع تكلفة الاشتراك في منصات التحقق الحالية، وكذلك لتفادي تداعيات زيادة اللوائح التنظيمية المعنية بالكيانات والمؤسسات المالية الأفريقية، و مواجهة النزعة المتزايدة نحو التدفقات المالية العالمية والجريمة المالية.



وتستهدف المنصة إتاحة الاشتراك أمام مجموعة واسعة من الكيانات بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات والصناديق والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك كبار ومتوسطي المصدرين والمستوردين.



ومن أبرز إمتيازات الاشتراك على منصة "مانسا": تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من قبل الكيانات الأفريقية، وتعزيز التجارة على المستوى الأفريقي، وإدارة المخاطر، والترويج التجاري، لتصبح "مانسا" المصدر الأساسي والوحيد للحصول على معلومات التحقق الواجب من العملاء بشأن الكيانات الأفريقية.



